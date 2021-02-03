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أخبار العالم

بنسبة 96%.. إحصائية صادمة تكشف ارتفاع معدل العنف الأسري بلبنان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:59 ص
العنف الأسري
العنف الأسري
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شيماء مصطفى
يشهد لبنان، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والصحية الخانقة، مزيدًا من العنف الأسري، والذي زاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية.
 
وقال رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بلبنان، العقيد جوزف مسلم، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا وواضحًا بالعنف الأسري بنسبة 96.5 %.

وأضاف مسلم في تصريحات لشبكة "LBCI" اللبنانية، أن نسبة العنف الأسري ارتفعت بشكل كبير خلال فترة الحجر وكورونا، مؤكدًا أن الخط الساخن الذي وضعته قوى الأمن الداخلي (1745) كان بمثابة النجاة للضحايا والمعنفات.

وأشار إلى أن من واجبات قوى الأمن حماية ضحايا العنف، مشددًا على أن العناصر والضباط الذين يجيبون على الخط الساخن خضعوا لورشات عمل وتدريبات متعلقة بالعنف الأسري لمعرفة كيفية الرد على الضحية والمتابعة والاستجابة.

وكشف أن نسبة البلاغ من قبل المعنفة بلغت 62 %، يليها الجيران ومن ثم الأهل والأصدقاء.
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