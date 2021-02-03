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حوادث

السم الأبيض.. المشدد 6 سنوات لخباز لحيازته مخدر الهيروين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:01 م
مواد مخدرة
مواد مخدرة
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محمد العيسوى
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة خباز بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لحيازته مخدر الهيروين، وسنة عن التهمة الثانية حيازة سلاح ناري فرد خرطوش.

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو، رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام معاون مباحث مركز شرطة ديرب نجم، من ضبط "م ع م - 36 سنة - خباز - مقيم دائرة مركز ديرب"، بناءً على إذن النيابة العامة ومعلومات السرية لقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش، و36 لفافة من مخدر الهيروين.

وتحرر محضر وأخطرت النيابة والتي بدورها أحالت القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
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