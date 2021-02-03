تغيير شامل للقديمة.. وزير الكهرباء: تركيب عدادات إلكترونية صناعة مصرية

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن وزارته أدخلت ما يقرب من 10 ملايين عداد مسبق الدفع للشبكة، كاشفا عن الاعتماد على شركات محلية مصرية.









وأضاف شاكر، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأربعاء: :رفضنا الحصول على العدادات من جهات أجنبية لأن الإنتاج المحلي يتمتع بكفاءة والاعتماد على المنتج المحلي بنسبة 100% يدعم الصناعة المصرية".









وأكد وزير الكهرباء أن هناك 27 مليون عداد سيتم تغييرها مستقبلا خلال 5 سنوات لاستبدالهم بعدادات إلكترونية، مشيرا إلى أننا واجهنا مشكلة في وقت سابق تتعلق بقراءات العدادات، موضحا أنه بمجرد تفعيل العدادات الإلكترونية سيتم الاستغناء عن قراءة العدادات العادية.









وأشار شاكر إلى أن وزارته تهتم أيضا بملف الأمن السيبراني وأنه يتم التنسيق مع الأجهزة المتخصصة وإطلاق منصة موحدة لشبكات الكهرباء، مؤكدا أنه يتلقى شكاوى على هاتفه تتعلق بالكهرباء ويتم التفاعل معها فورا.