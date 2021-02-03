جهاز المنافسة: مناقشة تعديلات جديدة بالقانون تسمح بمراقبة صفقات الاستحواذ والاندماجات

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، إن الجهاز في انتظار مناقشة التعديلات الجديدة للقانون أمام البرلمان التي تسمح للجهاز بالمراقبة على الاندماجات والاستحواذات وخاصة في ظل الارتفاع المتوقع في عمليات الاندماج والاستحواذات في ظل أزمة كورونا والشركات التي ترغب في الخروج من السوق.
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وأضاف محمود ممتاز خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز اليوم الأربعاء، أن الجهاز اهتم خلال الفترة الماضية بالقطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمواطن أحد أهم الأولويات التي ينتهجها الجهاز في الوقت الحالي.
وأوضح ممتاز أن مفهوم المنافسة الغرض منه في الأساس ضمان أن الأسعار تحدد على أساس العرض والطلب، وهو ما يظهر من قرارات الجهاز منذ انشاؤه