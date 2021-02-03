جهاز المنافسة: مناقشة تعديلات جديدة بالقانون تسمح بمراقبة صفقات الاستحواذ والاندماجات

وأضاف محمود ممتاز خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز اليوم الأربعاء، أن الجهاز اهتم خلال الفترة الماضية بالقطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمواطن أحد أهم الأولويات التي ينتهجها الجهاز في الوقت الحالي.

وأوضح ممتاز أن مفهوم المنافسة الغرض منه في الأساس ضمان أن الأسعار تحدد على أساس العرض والطلب، وهو ما يظهر من قرارات الجهاز منذ انشاؤه