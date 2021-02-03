ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جهاز المنافسة: مناقشة تعديلات جديدة بالقانون تسمح بمراقبة صفقات الاستحواذ والاندماجات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:25 م
جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، إن الجهاز في انتظار مناقشة التعديلات الجديدة للقانون أمام البرلمان التي تسمح للجهاز بالمراقبة على الاندماجات والاستحواذات وخاصة في ظل الارتفاع المتوقع في عمليات الاندماج والاستحواذات في ظل أزمة كورونا والشركات التي ترغب في الخروج من السوق.


وأضاف محمود ممتاز خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز اليوم الأربعاء، أن الجهاز اهتم خلال الفترة الماضية بالقطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمواطن أحد أهم الأولويات التي ينتهجها الجهاز في الوقت الحالي.
 
وأوضح ممتاز أن مفهوم المنافسة الغرض منه في الأساس ضمان أن الأسعار تحدد على أساس العرض والطلب، وهو ما يظهر من قرارات الجهاز منذ انشاؤه

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على تعديل قانون حماية المستهلك.. تفاصيل

"حماية المنافسة" يدرب موظفي الأزهر على مكافحة "التواطؤ في التعاقدات"

ننشر استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة المقبلة

حماية المنافسة يشارك في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

ترشيحاتنا

لمجابهة كورونا.. غلق أكبر سنتر تعليمي بالإسكندرية وتحويل مديره للنيابة

فى خامس يوم حريق.. الأدخنة والنيران تتصاعد فى عقار فيصل.. صور

الحريري يغادر لبنان إلى مصر للقاء الرئيس السيسي

أسمر وأبيض.. امرأة تنجب توأمين من عرقين مختلفين | صور

ما سر صياح الديك وهل يرى الملائكة؟

الصحة: أرقام الإصابات المعلنة هى الموجودة بمستشفيات الصدر والعزل والحميات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور