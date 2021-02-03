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منوعات

ضخمة الحجم.. مقاطع مرعبة لثعابين تتجول في شوارع اسكتلندا.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثعابين ضخمة الحجم تزحف في شوارع اسكتلندا في اتجاهها نحو منازل المواطنين، في مشهد مرعب للغاية بث الخوف في قلوب المواطنين.
 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عددا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي استغاثوا بالشرطة في اسكتلندا لتخليصهم من الثعابين الضخمة التي انتشرت في الشوارع.


وأظهرت مقاطع الفيديو الحجم الضخم الذي ظهرت به الثعابين، فهي أطول وأكبر حجما من الثعابين التي يروها في الأيام العادية، ووجود ثعابين بتلك الضخامة في شوارع المدينة أمر غير مبرر أو مفهوم سببه.


وقامت الشرطة باسكتلندا بتكثيف جهودها وإرسال رجال أجسادهم مغطاة تماما بملابس تحميهم من لدغات الثعابين، ويظهر في الفيديو تعامل الرجال بحرص شديد مع الثعابين وحجمها وخوفهم من لدغتها المنتظرة في أي لحظة.

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