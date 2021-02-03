شهدت انطلاقة فيروز.. إذاعة دمشق ثاني إذاعة في الوطن العربي بعد القاهرة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان "إذاعة دمشق.. ثانى إذاعة فى الوطن العربي بعد القاهرة".









ووفقا للتقرير، انطلق أثير إذاعة دمشق يوم 3 فبراير عام 1947، ثاني إذاعة فى الوطن العربي بعد إذاعة القاهرة.









وانطلقت بصوت يحيي الشهابي بجملته الشهيرة الإذاعة السورية من دمشق، إذاعة كل العرب، كما أنها انطلقت من مبنى استؤجر فى شارع بغداد بالعاصمة دمشق.









وأسهمت إذاعة دمشق فى مواكبة الأحداث الهامة فى الوطن العربي، حيث لعب دورا مهما فى دعم الفنانين العرب والسوريين عبر أغانيهم، حيث كانت الانطلاقة الأولى لفيروز من إذاعة دمشق فى أغنيتها الشهيرة "عتاب".