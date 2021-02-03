وزير الكهرباء: إضافة خطوط على جهد 500 ك. ف بإجمالي 3020 بزيادة قدرها 1.3 مرة

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، تغطية الجمهورية بشبكة لنقل الكهرباء على أرقى مستوى بما يؤدي إلى تقديم خدمة متميزة وبجودة عالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء وإجراءات تحسين كفاءة شبكات نقل الكهرباء، لافتًا إلى أنه تمت إضافة خطوط على جهد 500 ك. ف بإجمالي 3020، وذلك بزيادة قدرها 1.3 مرة عن وضع الشبكة 2014.









جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.









وقال شاكر، إن تطوير وضع الكهرباء وقدراتها تم في وقت قياسي، لافتًا إلى تغذية المشروعات القومية بالكهرباء في شرق العوينات وتوشكى وسيناء وغيرها من المشروعات.









وأشار وزير الكهرباء إلى العمل باستمرار لتوصيل الطاقة بكفاءة، والتي تلقي بظلالها علي المشروعات التنموية، لا سيما المشروع القومي لتنمية شمال سيناء منتصف سيناء، وذلك بمحطة قدرتها 500 ك. ف، وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة وزيادة القدرات بما يمكن من الربط مع الأردن وخط الخليجي، وهذا يكلفنا 9 مليارات وتنتهي خلال عامين، وذلك فضلا عن مركز التحكم القومي في العاصمة الإدارية.











وأضاف شاكر، أنه تم تأمين التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالي من خلال تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، لافتًا إلى أن خط الساحل الشمالي يستطيع الربط المستقبلي مع المشروعات النووية بـ"الضبعة".









ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى خطة كذلك للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طنا.