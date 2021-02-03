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محافظات

تمهيدًا للافتتاح.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد وزارة التخطيط لتفقد 12 مركزًا تكنولوجيًا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:25 م
محافظ كفر الشيخ يستقبل
محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد وزارة التخطيط
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محمود زيدان
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، اليوم الأربعاء، وفد زيارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزمي، المشرف العام على مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط، والعميد ماجد كمال، مدير مشروع المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، وبحضور محمد صلاح، مدير المراكز التكنولوجية. 
  
قال محافظ كفر الشيخ، إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بدائرة المحافظة نجحت في استيعاب أكثر من 192201 طلبًا متنوعًا تتضمن 114452 طلب تصالح وتتم معالجة هذه الطلبات فور استلامها بسهولة ويسر وبشكل آمن ومميكن وفي الاوقات المحددة لكل خدمة.

ومن جانبه أضاف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، بتوجيهات القيادة السياسية والدعم المستمر من جانب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم إزالة كافة العقبات، وتوفير جميع الإمكانيات، وحرصت المحافظة في المقام الأول على توحيد الرسوم والمستندات ودورات العمل بدائرة المحافظة، وإعادة هيكلتها.

وتابع، تطلب هذا العمل مجهودًا مضاعفًا للانتهاء منه بأسرع وقت بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، ليتمكن المواطنون التقدم بطلباتهم للحصول على الخدمات الممكنة من أي موقع داخل أو خارج المحافظة من خلال قنوات عديدة حرصت المحافظة على توفيرها، وإتاحتها للمواطنين للوصول إلى الرضا التام عن أداء هذه الخدمات ،توفيرا للوقت والمجهود، يتمكن المواطنون من تقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية أو عبر البوابة الالكترونية للمحليات LGS.GOV.EG، وذلك حماية للمواطنين من انتشار العدوي، مراعاة للظروف الراهنة، والدفع الالكتروني من خلال هذه البوابة.
 
وأشار البشبيشي إلى أن محافظة كفر الشيخ الأولى على مستوى المحافظات في استخدام هذه التقنية والتواصل السريع مع العديد من  الشركات التي تقدم جميع الخدمات، لتسهيل التعامل للمواطنين، كما يمكن للمواطنين تتبع تقدم سير الطلبات من خلال الرسائل النصية دون الحاجة إلى الانتقال للمركز التكنولوجي، واستلام النتيجة النهائية للطلب المقدم من خلال البريد المصري حتى موقع العميل في أي مكان داخل الجمهورية.

تمهيدًا للافتتاح.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد وزارة التخطيط لتفقد 12 مركزًا تكنولوجيًا
تمهيدًا للافتتاح.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد وزارة التخطيط لتفقد 12 مركزًا تكنولوجيًا
تمهيدًا للافتتاح.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد وزارة التخطيط لتفقد 12 مركزًا تكنولوجيًا
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