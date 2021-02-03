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طالبة بجامعة ميونخ: حصلنا على تدريبات عملية فى تخصصاتنا من قبل وزارة الهجرة.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:25 م
الدارسين بالخارج
الدارسين بالخارج
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ياسمين القصاص
قالت يسر عبدالبارى، عضو المكتب الفنى لوزيرة الهجرة، إن من أولى اهتمامات الوزارة هو التواصل الجيد مع الشباب الدارسين بالخارج بطرق مختلفة، منوهة إلى أن الوزارة تعتبر أنه من الواجب الارتباط الوثيق بين الدولة المصرية وبين مواطنيها فى الخارج، وذلك لأن لزيادة معرفة الدارسين بالخارج بجميع المعلومات عن بلدهم، فتقوم الوزارة بالسعى إلى وعى الشباب وارتباطهم بوطنهم.

ومن جانبها، أضافت سارة طارق الطالبة بجامعة ميونخ التقنية ، خلال استضافتها  برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنها عادت إلى مصر أثناء فترة كورونا، وحتى إنها توصلت إلى أن وزارة الهجرة تقوم برحلات عديدة داخل الدولة المصرية حتى يتعرف جميع الدارسين بالخارج معالم وأثار بلدهم، مكملا أن تلك الرحلات تشمل العديد من المجالات ومنها: البيئة، الثقافة، والعشوائيات مثل حى الاسمرات وتل العقارب، لافتا إلى أنهم بالفعل رؤوا جميع التطورات التى تحدث فى الدولة.

وأشارت "طارق"، إلى أن وزارة الهجرة ساعدت جميع الدارسين بالخارج بعد عودتهم إلى وطنهم بالحصول على تدريبات عملية تخص مجالاتهم، مضيفا أن من خلال تلك التدريبات يستطيع هؤلاء الدارسين بالخارج أن يشاركوا فى التطور الذى يحدث داخل بلدهم مصر.

يتضمن المركز شبكات طلابية Students Networks لمساعدة دوائر المصريين بالخارج في تكوين دوائرهم بناء على موقعهم الجغرافي، فضلا عن وجود مركز أيضا للتدريب الصيفي يشمل نادي الكتاب، ويضم توفير فرص تدريبية للطلاب الدارسين خلال فترة عطلتهم الصيفية، وتنظيم زيارات لتفقد المشروعات القومية والمصانع والمدن الجديدة تحت عنوان "زور مصر".

وجاءت شروط العضوية الخاصة بالانضمام إلى المنصة الرقمية للمركز كالتالي:

1. أن يكون/تكون من شباب/ شابات الدارسين بالخارج
2. مصري الجنسية
3. أن يكون تواجده خارج مصر فقط لغرض الدراسة
4.  أن يكون من المهاجرين أو المقيمين بتلك الدول بشكل كامل
5. أن يلتزم بقيم وأخلاقيات عمل المركز
6. يكون قد مر على وجوده بالخارج سنة على الأقل

على أن تكون خطوات الحصول على العضوية بالمنصة الرقمية للمركز كالآتي:

1. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز الحوار: https://medcegypt.net
2. استكمال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة للبدء في الاشتراك في الفعاليات. 
3.  يقوم المركز بإرسال كلمة دخول ورقم سري وجميع تفاصيل العضوية إلى المشتركين الجدد لتأكيد اشتراكهم. 
4. يجب على كل عضو أن يستكمل بياناته خلال أسبوع من تلقيه تفاصيل دخول حسابه وألا يعتبر التسجيل لاغي، وعليها أن يقوم بالتسجيل مجددًا ببريد إلكتروني مختلف.
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