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مرأة

بالفورمال.. ديميت اوزديمير تبرز أناقتها في إطلالة ناعمة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:23 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير صور جديدة مع بطل مسلسل "منزلي"، وقامت بنشرها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة انيقة وناعمة.

وتأنقت ديميت أوزديمير حيث ارتدت جاكيت بدلة باللون الأبيض وبارزا ذهبية وأكمام طويلة، واختارت عليه بالطوا طويل باللون الأسود بأكمام طويلة أيضا، وهو ما أبرز أناقة ورقة إطلالتها.

وتركت ديميت اوزديمير خصلات شعرها على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة على تسريحة الويفي، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

وأبرزت ديميت أوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها  بالماسكرا والاي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير بإطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وديميت أوزديمير (بالتركية: Demet Özdemir)‏ هي ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992  في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في إحدى كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلتها حيث إن لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في إسطنبول.

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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