الإسكان: نعمل على إعادة تطوير المدن القائمة وإنشاء مدن جديدة





وفى كلمة له قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، بدأنا في 2014 نعمل من خلال الخطة القومية لجذب الاستثمارات بشكل أقوى فى هذا المجال وبالفعل عملنا على إعادة تطوير المدن القائمة والمحور الثانى إنشاء مدن جديدة وهذا مثل تحديا فى الوقت نفسه من خلال 36 مدينة.







وأضاف وليد عباس، إننا بدأنا بالعمل فى 17 مدينة تم انجاز 90% من المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه منذ 2019 بدانا فى 14 مدينة انجزنا 20% من 8 مدن جديدة بهدف جذب الاستثمار بشكل منتسب فى مصر وبالفعل نجحنا فى ذلك ولا سيما فى العاصمة الإدارية الجديدة التى تشهد انجازات كبيرة وغير مسبوقة حيث تم انجاز من 85 لـ90% من المرافق والإسكان من المرحلة الأولى.





أوضح أنه جارى تسليم الوحدات السكنية فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية منذ أسبوعين، وهو حى قريب من المنطقة الإدارية والوزارات، علاوة على توفير فرص استثمارية من خلال عرض فرص متاحة تناسب المستثمرين من خلال توفير أراضى لمدارس وفنادق وغيرها ولا سيما فى الحى السكنى الذي سيكون على غرار جاردن سيتى ووسط البلد.



اقرأ ايضا .. حماية المنافسة: نضع استراتيجية 3 محاور يأتى على أولوياتها قطاع الصحة وفى كلمة له قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، بدأنا في 2014 نعمل من خلال الخطة القومية لجذب الاستثمارات بشكل أقوى فى هذا المجال وبالفعل عملنا على إعادة تطوير المدن القائمة والمحور الثانى إنشاء مدن جديدة وهذا مثل تحديا فى الوقت نفسه من خلال 36 مدينة.وأضاف وليد عباس، إننا بدأنا بالعمل فى 17 مدينة تم انجاز 90% من المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه منذ 2019 بدانا فى 14 مدينة انجزنا 20% من 8 مدن جديدة بهدف جذب الاستثمار بشكل منتسب فى مصر وبالفعل نجحنا فى ذلك ولا سيما فى العاصمة الإدارية الجديدة التى تشهد انجازات كبيرة وغير مسبوقة حيث تم انجاز من 85 لـ90% من المرافق والإسكان من المرحلة الأولى.أوضح أنه جارى تسليم الوحدات السكنية فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية منذ أسبوعين، وهو حى قريب من المنطقة الإدارية والوزارات، علاوة على توفير فرص استثمارية من خلال عرض فرص متاحة تناسب المستثمرين من خلال توفير أراضى لمدارس وفنادق وغيرها ولا سيما فى الحى السكنى الذي سيكون على غرار جاردن سيتى ووسط البلد.

عقدت لجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة محمد عبد الله مؤتمرها السنوي اليوم الاربعاء، حول مرونة قطاع العقارات المصري فى تعامله مع الازمات وما بعد الازمات، بحضور قيادات قطاع العقارات والتمويل.