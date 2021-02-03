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تعليم

غلق 4 مقرات للدروس الخصوصية في شبراخيت وكوم حمادة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:48 م
غلق وتشميع 4 مقر
غلق وتشميع 4 مقر للدروس الخصوصية في مركزي شبراخيت وكوم حمادة
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أسماء الجنبيهى

أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية، تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على جميع المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب، وأسفرت الحملات المرورية عن الآتي:

-  غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بمركز شبراخيت
- غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمركز كوم حمادة


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية، تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على جميع المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.


اقرأ أيضا: محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز

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