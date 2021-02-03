بنظام المشاركة.. الإسكان: طرح 7 قطع أراضٍ بمساحات من 3 أفدنة إلى 70 فدانا

جاء ذلك خلال كلمته فى اللقاء السنوي للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة محمد عبد الله، اليوم الأربعاء، حول مرونة قطاع العقارات المصرى فى تعامله مع الأزمات وما بعد الأزمات، بحضور لفيف من قيادات قطاع العقارات والتمويل.





