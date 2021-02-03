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اقتصاد

بنظام المشاركة.. الإسكان: طرح 7 قطع أراضٍ بمساحات من 3 أفدنة إلى 70 فدانا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:21 م
طرح اراضى
طرح اراضى
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ولاء عبد الكريم
استعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، جميع المستجدات فى العاصمة الإدارية الجديدة وما تشهده من تطور فى مختلف المناطق وكذلك جاذبيتها للمستثمرين من خلال الفرص المتاحة والتى تناسب الجميع.


جاء ذلك خلال كلمته فى اللقاء السنوي للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة محمد عبد الله، اليوم الأربعاء، حول مرونة قطاع العقارات المصرى فى تعامله مع الأزمات وما بعد الأزمات، بحضور لفيف من قيادات قطاع العقارات والتمويل.


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وقال الدكتور وليد عباس إن العاصمة الإدارية تشهد عمل حديقة مركزية عالمية بجانب النهر الأخضر والبرج الأعلى فى أفريقيا ومناطق الإسكان والحى الحكومى، لافتا إلى أن العمل لم يقتصر فقط على العاصمة، بل فى عدد من المدن الجديدة منها مدينة العلمين الجديدة والتى تشهد تطورات كبيرة، حيث نفذنا المرحلة الأولى، والآن هناك توجه من المستثمرين.


وأوضح معاون وزير الاسكان أنه سيتم طرح عدد من قطع الأراضى بنظام المشاركة والحصة العينية مع المستثمرين، وجار طرح 7 قطع أراضٍ بمساحات من 3 أفدنة إلى 70 فدانا بالمشاركة، وتم نقل الطريق الذى يخترق المدينة لخارجها مع استمرار العمل بمختلف المناطق منها بناء 16 برج فى المنطقة الشاطئية بطول 14 كيلو، وأول ممشى سياحة مفتوح والدون تاون والحى اللاتينى، بجانب العمل فى جامعة العلمين الدولية والبرج الأيقونى بارتفاع 300 متر، والمدينة التراثية وغيرها من المشروعات ومنطقة صناعية 5 آلاف فدان وتطوير الميناء وغيرها. 
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