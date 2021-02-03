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أخبار العالم

إنتاج الكهرباء من منازل السعوديين.. تفاصيل إطلاق المملكة منظومة الطاقة الشمسية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:21 م
إنتاج الكهرباء من
إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، إطلاق منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.

ووفقًا لشبكة "العربية"، ذكرت وزارة الطاقة، تفاصيل الإطلاق، حيث سيتم توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار الشركات والمقاولين المؤهلين لهذه العملية يتم من خلال عملية تأهيل دقيقة تجريها لجنة تأهيل برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الجهات أخذت في الحسبان كفاءة وقدرة الشركات والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب والربط للمنظومات بدقة عالية.

ويشتمل المشروع على إطلاق بوابة "شمسي" المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، من خلال هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

وبحسب بيان صدر أمس عن الوزارة، تمر عملية التأهيل بعدة مراحل تشمل التقييم الفني المتضمن قائمة بالمهندسين وفنيي التركيب في المجال، مع إرفاق شهادات التدريب المعتمدة، والتوقيع على وثيقة اللوائح والأنظمة ومرحلة الاعتماد، تليها إصدار قوائم التأهيل، وإعلانها من قبل اللجنة.

من جانبها، أطلقت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بوابة "شمسي" لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة.

وأوضحت الهيئة أن البوابة توفر للمستهلك حاسبة إلكترونية سهلة الاستخدام تساعده على تحليل الجوانب المالية والفنية الخاصة بتكلفة التركيب التقديرية، وتوفر له عددًا من الخدمات الأخرى المساعدة، كما تتيح للاستشاري والمقاول المؤهل القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأة المستهلك.
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