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رياضة

تعديلات على البرنامج الغذائي للاعبي الأهلي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:28 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
قام الدكتور عبد الرحمن سعيد، طبيب التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتعديل البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين، وذلك قبل ٢٤ ساعة من مواجهة الدحيل وفقًا للنظام المتبع في هذا الأمر ليلة المباريات.


وقال طبيب التغذية إن اليوم الذي يسبق المباراة يشهد تعديلا في برامج التغذية الخاصة باللاعبين من خلال التركيز على رفع نسب الكارب «الكربوهيدرات»، وتقليل البروتين في الوجبات المقدمة، وذلك في إطار الاستعداد للمباراة.


وأوضح أن الأيام الماضية شهدت وضع برامج تغذية خاصة للاعبين، جاءت بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع لاعبي الفريق أثناء تواجدهم في منازلهم، وذلك في ظل طول فترة المعسكر قبل مباراة الدحيل، ولكن مع اقتراب موعد المباراة يتم تعديل البرنامج الغذائي استعدادا لها.


ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ، الخميس، بتوقيت القاهرة في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
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