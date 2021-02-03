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برلمان

وزير الكهرباء: دراسة للربط الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:25 م
الدكتور محمد شاكر،
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إنه فيما يخص الربط مع دول الجوار هناك خطة للربط مع ليبيا والسودان بقدرة 80 ميجا وات ونطمح أن نصل بالقدرة الي 300 ميجا وات، وخلال من 15 الي 18 شهر وستزيد القدرة من 240 إلى 300 ميجا وات.

وأشار شاكر خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إلى أننا نطمح كذلك للربط بشرق أفريقيا، وأن تكون مصر بوابة انتقال الكهرباء من خلال أفريقيا إلى أوروبا، مؤكدا أن هناك دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري السعودي وسيتم فتح مظاريف التنفيذ خلال 6 شهور.

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيكون هناك ربط مع الأردن  وخط الربط بمقدار  400 ميجا وات ، والآن الأردن تاخذ 200 ميجا وات وسيكون الربط مع الأردن لإمداد العراق.

وأكد أن هناك دراسة للربط  الثلاثي المصري اليوناني القبرصي إما سيكون عبر قبرص ومن ثم اليونان ، قائلا: "هناك أمر جدي في هذا المجال ونطمح ان يكون لدينا فائض من الطاقة المتجددة لتصديره لأوروبا.
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