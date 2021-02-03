جهاز المنافسة: تلقينا 20 شكوى في القطاع العقاري في القاهرة

وأضاف الدكتور محمود ممتاز، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز اليوم، الأربعاء، أن الجهاز بانتظار الملف الخاص بصفقات مثل صفقة كيلوباترا وراميدا، وتم عقد جلسة واحدة فقط وننتظر الملف في فبراير الجاري.

وأوضح ممتاز، أن هناك نحو 20 شكوى في القطاع العقاري في نطاق محافظة القاهرة، ونعمل الآن على دراسة تلك الشكاوى.

وأشار إلى أن ترتيب مصر شهد تحسنا كبيرا في مؤشر المنافسة، ولكن يبقى إقرار مبدأ المراقبة السابقة للصفقات والاندماجات قريبا من مجلس النواب.