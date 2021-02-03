رحلة البحث عن تذكرة سفر إلى المملكة.. وقف الطيران السعودي يربك حجوزات المسافرين بالقاهرة.. شركات الطيران تعدل جداول تشغيلها وأخرى تلغي الرحلات

مصر للطيران تسير 6 رحلات للملكة وتلغي 3 أخرى

الخطوط السعودية تدفع برحلة إضافية لنقل المسافرين من القاهرة

شركات الطيران تناشد المسافرين تعديل حجوزاتهم









تبدأ المطارات المصرية، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار المملكة السعودية، بوقف رحلات القادمين إليها من الأراضي المصرية، على خلفية قرار الرياض الصادر أمس، الثلاثاء، حيال 20 دولة بينها مصر على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا ومنع انتشاره.











القرار السعودي الذي اتخذته المملكة حيال 20 دولة، أربك حجوزات المسافرين إلى أراضيها ليس فقط بمصر خاصة ولكن بقائمة الدول الصادر حيالها القرار بشكل عام، على الفور راحت شركات الطيران تعلم مسافريها إما بإلغاء الحجز أو بتعديله، فيما بادر الركاب أصحاب حجوزات الأسابيع القليلة المقبلة راحت تبحث عن تذكرة سفر في اللحظة دون جدوى.











خطوط المملكة التي تقلع من مطار القاهرة إلى الرياض، عدلت مواعيد رحلاتها، ودفعت رحلة إضافية لاستيعاب الطلب وزيادة الحجوزات بالساعات التي تسبق القرار، لتسير اليوم إجمالي 6 رحلات جوية قبل التاسعة مساءً.











وأعلنت مصر للطيران تسيير 6 رحلات جوية لنقل مسافريها إلى المملكة قبل تنفيذ القرار، بواقع 5 رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى جدة، والرياض، والمدينة المنورة، والدمام، ورحلة من مطار برج العرب إلى القصيم، وأعلنت عن إلغاء 3 رحلات أخرى، كان مقرر إقلاعها مساء اليوم، وهي "رحلة جدة 11.35 مساءً، والدمام 12 إلا ربع مساءً، والرياض 12 إلا عشرة مساءً"، وعندما يجرى تحديد موعد آخر لإقلاع الرحلات سيتم الاتصال بالركاب.









وأعلنت مصر للطيران، استمرار تسيير رحلاتها الجوية من المملكة العربية السعودية إلى مصر لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى جمهورية مصر العربية أثناء فترة التعليق، موضحة أنه من غير المعلوم متى سيتم السماح للسفر إلى المملكة العربية السعودية، حيث تقرر تعليق السفر إلى مدن المملكة السعودية، وتستمر فقط رحلات العودة إلى مصر.









وناشدت مصر للطيران عملاءها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.









وأسوة بمصر للطيران والطيران السعودي، صاحبي النصيب الأكبر من التشغيل في مطار القاهرة إلى المملكة السعودية، أعلنت جميع الشركات أيضا التي تسير رحلات من الأراضي المصرية إلي المملكة السعودية، وقف رحلات السفر إلى الرياض اعتبارا من اليوم، وناشدت عملاءها بتعديل حجوزاتهم.







