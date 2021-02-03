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حوادث

بحضور محمود عزت.. استئناف محاكمة القائم بأعمال مرشد الإخوان فى أحداث مكتب الإرشاد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
استأنفت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة القيادي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث مكتب الإرشاد».


تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.


يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى قضت فى 28 فبراير من عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرى الشاطر ومحمود عزت.


ووجه للمتهمين تهم التحريض على القتل والشروع فى القتل، تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضى التى كانت تطالب برحيل مرسى، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
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