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أخبار العالم

الإمارات تسجل 3977 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:43 م
الإمارات تسجل 3977
الإمارات تسجل 3977 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3977 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 173952 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 313626 حالة.

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 12 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 878 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4075 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 289276 حالة.
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