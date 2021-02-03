حنفي جبالي يشكر الأعضاء المعلقين على بيان وزير الكهرباء

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر والتحية للنواب ممن قاموا بالتعليق علي بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر حتي الان.





وقال جبالي خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان ان النواب التزموا بالوقت المحدد، ولم يكرروا كلام البعض ودخلوا في صميم الموضوعات ، على الفور، وهو أمر محمود ويتلاشي اخطاء السابق.





ومازح رئيس المجلس النائبات قائلا: "هو فيه مشكلة لماذا النائبات غائبات حتي الان"، جاء ذلك تعليقا علي منحه الكلمة للتعقيب للنائبات ويجدهن غائبات وغير موجودات بالقاعة جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة للاستماع لتعليقات النواب علي بيان وزير الكهرباء.