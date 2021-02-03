استمتع بمشاهدة جلده يتساقط.. شابة تسكب الماء المغلي على حبيبها وهو نائم

قاد مقطع فيديو شابة إلى السجن ودفع كفالة عالية بعد أن نشرت مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات" وهي تصب الماء المغلي على حبيبها أثناء نومه على الأريكة، مما أدى إلى إصابته بحروق بالغة الخطورة.





كانت "أليكسيس سايكس" ذات الـ 22 عامًا ، تستمتع بمشاهدة جلده وهو يسقط من ذراعيه، ورفضت نقله إلى المستشفى وإخفت مفاتيح سيارته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وقد وجهت إليها تهمة مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مع عبارة: "أشعر بالسوء نوعًا ما الآن لأنه أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة من الوجه إلى الخصر، وأتوسل إلي أن أقوده إلى المستشفى ولكني أرفض".





تم القبض على "سايكس" من شيكاغو ، الولايات المتحدة ، بعد مطاردة استمرت 11 يومًا، وقال بيان صادر عن محامي والولاية :"سكبت سايكس قدرًا من الماء المغلي على حبيبها أثناء نومه على الأريكة".



