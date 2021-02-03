سيرجي لافروف يناقش مع نظيره الأردني تطورات الوضع في سوريا وليبيا









وأضاف وزير خارجية روسيا، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأردني، أن الجامعة العربية لها دور رائد فى حل كل المسائل المطروحة بما فى ذلك أزمة الشعب الروسي، قائلا: "رحبنا بدور الجامعة العربية من أجل تقارب وجهات النظر بين فلسطين وإسرائيل لبدء المفاوضات بين الطرفين".









وتابع: "تم مناقشة الأوضاع فى العراق وليبيا واليمن، حيث إنه تم الإجماع على ضرورة وضع الظروف الملائمة من قبل المجتمع الدولي لبدء المصالح وتحسين الأوضاع فى تلك الدول من خلال الحوار السياسي".









وأكد أنه تمت مناقشة ضرورة تفعيل الجهود المشتركة فيما يخص تأمين الأمن فى منطقة الخليج العربي، بما فى ذلك المقترح الروسي لمنظومة لعمل منظومة أمن اجتماعى فى منطقة الخليج.

قال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، إنه ناقش مع نظيره الأردني تطورات أوضاع ملف السلام بالشرق الأوسط، كما أنه تم الاتفاق على ضرورة استئصال البؤر الإرهابية لإعادة الإعمار فى سوريا.