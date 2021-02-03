نواب يوجهون عددا من التساؤلات لوزير الكهرباء فى الجلسة العامة للبرلمان

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل يوم يمر نجد تطورا في قطاع الكهرباء، مضيفًا أنه لا يمكن إنكار مجهود وزير الكهرباء في ذلك، موضحًا أنه بعد أزمة الانقطاعات المتكررة أصبحنا نصدر كهرباء.









فيما قال أحمد نشأت فؤاد، في تعقيب له على بيان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، "مصر تنطلق 2018-2020"، إنه من غير المعقول معاملة القرى مثل المدن عند التصالح في مخالفات الكهرباء، مشيرًا إلى أن الدخل في القرى أقل وأهلها يعيشون في فقر مدقع.









وأشار نشأت فؤاد عباس إلى وجود إهمال في عدد كبير من القرى، في الشبكات والأسلاك غير المغطاة.









وأوضح أن هناك 35 مصنعًا متوقف عن العمل بالمدينة الصناعة بغرب طهطا بسبب ضعف القوى الكهربائية.









وقال عضو مجلس النواب إن عدم دقة القراءات بسبب عدم مرور الكشافين بشكل منتظم.









وقال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة: "لا أحد ينكر مجهودات وزارة البترول إلا جاحد"، وأضاف: "ما يحدث بالطاقة يدعو إلى الفخر وعلينا أن نفتخر جميعا بهذا الإنجاز".









وأكد الجبلاوي أن هناك بعض القصور والتجاوزات بالأفرع والأماكن مثلما يحدث في الصعيد وذلك نظرا لمواءمة الطبيعة الجغرافية في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن المواطن يشتكي من إيصال الكهرباء لارتفاع القيمة، مشيرا إلى أن المراوح والتكييف في الصعيد ليس من أدوات الترفيه بل وسيلة للحياة، مطالبا بالمواءمة مع الحياة الطبيعية مثلما يحدث في بعض المناطق.









وأشار إلى أن هناك أيضا أزمة الضبطية القضائية التي يعاني منها الصعيد، وذلك لأننا بحاجة إلى معايير ثابتة وأسس واضحة وذلك لأن الأرقام ترتفع إلى 100 ألف.









ووجه سؤالا إلى الوزير: "ما هي أسباب عدم توصيل الكهرباء للمليون ونصف المليون فدان من أجل الرغيف المصري"، مطالبا بتخفيض الكهرباء للفلاح المصري.









جاءت كلمته أثناء إلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بيانه أمام الجلسة العامة.