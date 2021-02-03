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برلمان

وكيل مجلس النواب أبو العينين: يجب تبني استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:03 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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فريده محمد وماجده بدوي ويوسف سامح عدسة خالد مشعل
  • أبو العينين وكيل مجلس النواب أمام الجلسة العامة:
  • لا بد من نشر ثقافة التعامل مع الطاقة بين المواطنين ووضع حوافز لهم
  • لا بد من تقديم حوافز للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية فوق أسطح منازلهم
  • تبني صناعة معدات  سينقلنا نقلة كبيرة في مجال الصادرات
  • يجب وضع حوافز لعمل طاقة شمسية فوق أسطح المنازل والتعامل بها


طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وزارة الكهرباء بإعادة النظر في إستراتيجية الوزارة التي وضعتها فى 2014 وتطويرها، حيث إن بها بدائل وتوازنات، لافتا إلى ضرورة توعية المواطنين ولابد أن يكون هناك ثقافة جديدة يتم نشرها بين المواطنين للتعامل مع الطاقة.


جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي.


وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية أن تكون مصر حقلا محوريا في تصدير الكهرباء لأوروبا أو أي دولة أخرى، مثلما حدث في الغاز الطبيعي.


وقال النائب أبو العينين: "أخشى من التكاليف الاستثمارية الكبيرة في الكهرباء أن تتأثر وسط التقدم العلمي الهائل"، مطالبا بضرورة توضيح حجم هذا التأثير.


وأشار إلى خسارة مصر أكثر من مرة في المبادرات الدولية، مطالبا بأن تكون مصر سباقة للحصول على هذه المبادرات، مؤكدا أن مصر لابد أن تكون منطقة ربط محوري فى مجال الكهرباء والطاقة حيث لدينا كل المقومات.


وتساءل "أبو العينين" عن خطة الدولة في زيادة صناعة المواد المتعلقة بالكهرباء، مطالبا بتجميل أسطح البيوت من خلال استغلالها كمصدر للطاقة، لافتا إلى ضرورة وضع حوافز لعمل طاقة شمسية فوق أسطح المنازل والتعامل بها.


وشدد وكيل مجلس النواب على ضرورة تبني استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء وتصدير المنتج صنع في مصر، وأضاف: "لدينا كل الخامات الخاصة بصناعة المعدات الكهرباء وتبني هذه الصناعة سينقلنا نقلة كبيرة في مجال الصادرات".


وقال النائب أبو العينين، وكيل مجلس النواب: "أهنئ وزير الكهرباء وهو عالم من علماء مصر ويفتخر به كل مصري لما له من اسم عالمي"، متابعا: "استفدنا من خبراتك كثيرا في تحقيق الفائض، ومصر نورت بفضل جهودك".
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