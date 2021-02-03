محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون أنه لا تهاون في حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.



