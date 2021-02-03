محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون أنه لا تهاون في حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.
وقال المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إن المديرية خلال شهر يناير الماضي وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورؤساء الوحدات المحلية، شنت عدة حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وتمكنت من تنفيذ 44 حالة إزالة فورية علي مساحة 1 فدان و 13 قيراط و 11 سهم أراضي زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متواصل بنطاق الوحدات المحلية للقضاء علي عشوائية البناء والحفاظ علي الرقعة الزراعية.