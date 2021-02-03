ضبط سيارة نقل محملة بطن من أحجار الذهب بأسوان

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (سيارة نقل) مُحمل عليها (20 جوال بداخلهم كمية من الأحجار التى يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب تزن حوالى واحد طن تقريبًا) وذلك حال سيرها بدائرة المركز بحوزة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان) وبمواجهته إعترف بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب ، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونيةوذاك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن خام الذهب.