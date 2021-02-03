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اقتصاد

حماية المنافسة: تركيز كبير على الاندماجات والاستحواذات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:12 م
استقبال الشكاوى و
استقبال الشكاوى و حلها
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ولاء عبد الكريم
أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز أن إجمالي عدد القضايا التى قام الجهاز بالانتهاء منها خلال العام الماضي بلغ 32 قضية منها 21 بلاغا، و6 مبادرات من الجهاز، و5 طلبات فحص.


وأوضح أن 31% من القضايا خاصة بقطاع الرعاية الصحية، و16% في قطاع المواد الغذائية، و10% في قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، و10% في قطاع السيارات، و10% مواد البناء، و9% الإعلام والنشر، وكلا من البترول والغاز الطبيعي وصناعة البرمجيات والقطاع الرقمي والأنشطة العقارية كلا منهم 3%.  




وقال الدكتور محمود ممتاز، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، الأربعاء، بمقر الجهاز، إنه جار حاليا التحقيق في 100 قضية، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطن هي من أهم أولويات الجهاز، مشيرا إلى أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بقطاع الخدمات الطبية لأنه قطاع يهم جموع المستهلكين وحجر الأساس لبناء مستقبل مصر ومحور رئيسي لرؤية 2030 وفكر التنمية المستدامة.


وأضاف أن استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة، ترتكز على ثلاثة محاور الأول هو إنفاذ القانون لخلق مناخ تنافسي للسوق المصرية يسمح بدخول شركات جديدة للسوق، لافتا إلى أنه يتم الآن بمجلس النواب مناقشة تعديل قانون المراقبة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذت والتى زادت أهميتها خلال الفترة الحالية مع انتشار جائحة كورونا، والتى دفعت إلى زيادة التركيز الاقتصادي، حيث تسعى شركات إلى الخروج من السوق وأخرى للاندماج، فضلا عن التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري. 


وأشار إلى أن المحور الثاني يعتمد على مناقشة القرارات والإجراءات التى يتم اتخاذها لحماية السياسة الصناعية والتى قد تحد من المنافسة، لافتا إلى أننا نسعى لتشجيع  الحيادية التنافسية، منوها إلى أن الجهاز سيدخل في شراكة مع مبادرة "إرادة".


وأوضح ممتاز أن المحور الثالث يرتكز على زيادة ثقافة المنافسة، وكيفية توصيل فكر المنافسة للمواطنين والقضاة والإعلاميين وأعضاء النيابة ومجتمع قطاع الأعمال، مشيرا إلى أنه في مارس المقبل سينظم الجهاز للمرة العاشرة نموذج محاكاة للجهاز، وسيتم تدريب طلبة الجامعات من كليات الحقوق والتجارة على عملية تحليل قضايا المنافسة، وذلك لخلق جيل لديه فكر منافسة.
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