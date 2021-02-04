خلق فرص عمل أهمها .. عضو بالشيوخ يوضح الهدف من تخصيص مصانع جاهزة للمستثمرين

أشاد النائب، محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ، بما أعلنته وزيرة الصناعة بتخصيص مصانع جاهزة لصغار المستثمرين، مشيرا الي أن تخصيص أراضٍ لصغار المستثمرين من شأنه أن يحدث الكثير من المشاكل، أهمها عدم القدرة علي البناء.





وأشار" المنزلاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أن وزارة التجارة والصناعة أتاحت وجود 13 تجمعا صناعيا، من أجل إتاحة أماكن، وفرص عمل جديدة، خصوصا للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول على المصنع أو الورشة الخاصة بهم، فضلا عن جاهزيتها بالتراخيص اللازمة.





وتابع: الشاب الذي سينتفع بالورشة أو المصنع الصغيرلن يحتاج لأية موافقات أخرى، فبمجرد تقدمه لحجز أي من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة في وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كافة الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه في استخراج السجل الصناعي والبطاقة الضريبية، وكذا ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يضمن عدم استغلالهم للاراضي في النشاط الصناعى.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن الملف الاهم الذي تم توجيه النظر إليه خلال الجلسه العامة لمجلس النواب أمس الأول الثلاثاء ، هو تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفضيل المنتجات المصرية ، لتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، وتحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية، التى يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التى يتوافر لها مثيل فى السوق المصرى.





وعن الهدف من تخصيص مصانع جاهزة لصغار المستثمرين، أكد عضو مجلس النواب أنها ستعمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي باقتصاد الدولة، وخلق فرص عمل عديدة وخاصة للشباب بما يضمن القضاء علي مشكلة البطالة، فضلا عن تقليل الاستيراد، لافتا الي ان مصر لديها مخزون كبير من الصناعات المغذية، و التي لو تم استغلالها بطاقات شبابها ستصبح في مصاف الدول المصنعة، معقبا:" مينفعش نبقي دولة مستهلكة لازم نبقي دولة مصنعة".





يشار إلى أن وزيرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قالت إن توجه الدولة حاليًا يقوم على إجراء مراجعة لملف تخصيص الأراضى للصناعات، مؤكدة أنها لن تطرح أراضٍ جديدة، إلا بعد مراجعة ما تم تخصيصه من قبل، للتأكد من استغلال الأرض فى النشاط الصناعى.





جاء ذلك أثناء ردها على تعقيب النواب على بيانها الذى ألقته الثلاثاء بالجلسة العامة للبرلمان، حول أداء وزارتها.





وأكدت أنها ستترك الأرض للجادين فقط، أما غير الجادين فسوف تسحب الأرض منهم.





وردًا على مطالبة النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، بتخصيص أراضٍ لصغار المستثمرين لإنشاء مشروعات صغيرة، أوضحت الوزيرة، أن التوجه الجديد للدولة هو عدم تخصيص أراضٍ لصغار المستثمرين، خوفًا عليهم من عدم قدرتهم على البناء، بل سيتم تخصيص مصانع جاهزة لهم، بحد أقصى 8 وحدات للمصنع، ويمكن أكثر من ذلك.





وأضافت "نسعى لحلول وتيسيرات عديدة للصناعة والمستثمرين، وكذلك لحل التشابكات بين الوزارة والوزارات الأخرى التى لها علاقة بالصناعة والمشروعات، حيث لا نعمل بمعزل عن بعض".