وزير خارجية الأردن: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن بالمنطقة

قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هى الطريقة الوحيدة للتوصل للأمن بالمنطقة، مشيرا إلى انه يثمن دور الموقف الروسي الواضح فى مسألة حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل.

وأضاف "الصفدى" خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الروسي، أنه تم مناقشة التعاون مع الجانب الروسي لمكافحة وباء كورونا وإمكانية الحصول على اللقاح الروسي من أجل استخدامه فى توفير لقاحات فى البلاد، بالإضافة إلى اللاجئين فى الأردن.





وتابع: "نتطلع إلى إجتماع للجنة المشتركة هذا العام من أجل تحديد مسافات التعاون للاتفاق على أفاق جديدة بين الجانبين الروسي والأردن"، لافتا إلى أنه تم الحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات.







