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حوادث

صفحة على فيسبوك ..عامل يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام بالإسكندرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة الترويج للأعمال المنافية للآداب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الأمن الإجتماعى بوجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالاشتراك مع زوجته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلًا من (عامل "له معلومات جنائية" ، زوجته - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) ، وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإقامة حفلات وتسهيل استغلال زوجته فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب ، وأضاف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، وبمواجهة زوجته أيدت ما جاء بأقواله، كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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