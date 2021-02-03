ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة البحر الأحمر فى جولة تفقدية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، الأربعاء، إلى محافظة البحر الأحمر  فى جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، كما ستلتقى اللواء عمرو حفنى، محافظ البحر الأحمر، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.


يتضمن الاجتماع مناقشة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما ستتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.


وستقوم وزيرة البيئة خلال الزيارة بعقد اجتماع مع مدير فرع البحر الأحمر ومديرى المحميات الطبيعية، كما ستتلقى خلال جولتها بمسئولى جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر "هيبكا"، وستعقد وزيرة البيئة اجتماعا مع عدد من نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر للاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور

نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك

على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية