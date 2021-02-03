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حوادث

شرطة البيئة والمسطحات تقيم احتفالًا وعروض نيلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:14 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إحتفالًا بمجرى نهر النيل حضره عدد من القيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة والمواطنين.
 
وتضمن الحفل عدد من العروض المائية وإستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهرى بإستخدام أحدث المعدات بمصاحبة موسيقات الشرطة.

لاقى الإحتفال إستحسان الحاضرين الذين أعربوا عن تقديرهم لما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل إستقرار الوطن وأمنه .

وذلك فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة التاسع والستين ، وإنطلاقًا من حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الإحتفال بتلك المناسبة الوطنية والتى ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه .


شرطة البيئة والمسطحات تقيم احتفالًا وعروض نيلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
شرطة البيئة والمسطحات تقيم احتفالًا وعروض نيلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
شرطة البيئة والمسطحات تقيم احتفالًا وعروض نيلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
شرطة البيئة والمسطحات تقيم احتفالًا وعروض نيلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
شرطة البيئة والمسطحات تقيم احتفالًا وعروض نيلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
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