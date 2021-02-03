لزيادة الوعي.. "جهاز المنافسة" يعد دليلا عن مدى توافق الشركات مع سياسات المنافس



وحول دور الجهاز في مراقبة القطاع العقاري أوضح ممتاز أن الجهاز تلقى أكثر من 20 شكوى، تتعلق بتأخر الشركات في تسليم الوحدات السكنية أغلبها في مناطق عمرانية مغلقة، إلا أنه يقوم حاليًا بدراسة الشكاوى التي تقع ضمن نطاق اختصاصاته، لافتًا إلى أن هناك شكاوى بنطاق اختصاصات جهاز حماية المستهلك.



وفي القطاع الطبي أشار ممتاز إلى أنه منذ عام كان هناك اتفاق على رفع الأسعار من كبر شركات الرعايا الصحية، وأبدى الجهاز قراره بثبوت المخالفة للقانون، وتسعى حاليًا الشركات إلى التظلم والتصالح مع الجهاز.



وردًا على سؤال بشأن التسعير الجبري للسلع أوضح ممتاز أن عملية التسعير الجبري للسلع له سلبيات عديدة ،حيث أنها تخلق نوعًا من المنافسة غير العادلة، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد السوق عملية منافسة احتكارية في مجال الصناعات الغذائية ،حيث قامت بعض الشركات العاملة في مجال الدواجن بالاتفاق على خفض الاسعار لمنع منافس جديد من الدخول الى السوق.



أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز بصدد إصدار دليل لمدى توافق الشركات مع سياسات المنافسة، كما سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات مع اتحادات الغرف والصناعات ومجتمع الأعمال لزيادة وعيهم بسياسة المنافسة.