الرئيس السيسي يستقبل سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، في زيارة للبلاد يلتقى خلالها عدد من المسؤولين للتشاور حول ملف أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خاصة في وجود حرص مصرى على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات اللبنانية.





قالت مصادر مطلعة بالمطار، وصل الحريري علي طائرة خاصة ، وتم استقباله والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار الحكومية ، وانهاء اجراءات وصوله.





كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد تسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلها السفير المصري في بيروت الدكتور ياسر علوي، عبّر خلالها الرئيس السيسي عن تمنياته للبنان بدوام التقدم والازدهار.

وتضمنت رسالة الرئيس السيسى طلب دعم لبنان ، لترشيح الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط لولاية ثانية ، من اجل خدمة القضايا العربية وذلك على ضوء مسيرته الممتدة في العمل العام والتمثيل الدبلوماسي، فضلا عن الجهد الذي بذله أبو الغيط خلال السنوات الماضية للحفاظ على العمل العربي المشترك ، وتعزيز التواصل مع القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دفاعا عن القضايا العربية.



