الإسكان: مدينة أسوان الجديدة تستوعب 850 ألف مواطن

كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان ، أن هناك إنجازا كبيرا يتم فى القطاع السكنى فى العلمين الجديدة وفى الحى اللاتينى القريب فى شكله من العاصمة ومنطقة وسط البلد على غرار ما حدث فى العاصمة الإدارية.









وجاء ذلك خلال كلمته فى اللقاء السنوي للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة محمد عبد الله، اليوم الأربعاء، حول مرونة قطاع العقارات المصرى فى تعامله مع الأزمات وما بعد الأزمات، بحضور لفيف من قيادات قطاع العقارات والتمويل.

وأشار وليد عباس إلى أن هناك عملا يجرى فى مدينة المنصورة من خلال تطوير طرق المنصورة الحالية بهدف تطوير المنصورة الجديدة على مساحة 7 آلاف فدان تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجار العمل فى المرحلة الثانية تستوعب نحو 350 ألف نسمة تضم أبراجا على الشاطئ ومتاح للمستثمرين المشاركة فيها ومناطق ترفيهية وكورنيش 6.5 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية بنسبة إنجاز 97% .

وحول تنمية الصعيد أوضح أن الوزارة عملت على 8 مدن جديدة فى محافظات الصعيد حتى أسوان، بهدف إحداث تنمية جديدة واستيعاب الكثافات السكانية، مستعرضا ما تم فى مدينة أسوان الجديدة الواقعة على نهر النيل بمساحة 22 ألف فدان تستوعب 850 ألف نسمة.