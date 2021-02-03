ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان: مدينة أسوان الجديدة تستوعب 850 ألف مواطن

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:15 م
جانب من ندوة معاون
جانب من ندوة معاون وزير الاسكان بالغرفة الامريكية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان، أن هناك إنجازا كبيرا يتم فى القطاع السكنى فى العلمين الجديدة وفى الحى اللاتينى القريب فى شكله من العاصمة ومنطقة وسط البلد على غرار ما حدث فى العاصمة الإدارية.


وجاء ذلك خلال كلمته فى اللقاء السنوي للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة محمد عبد الله، اليوم الأربعاء، حول مرونة قطاع العقارات المصرى فى تعامله مع الأزمات وما بعد الأزمات، بحضور لفيف من قيادات قطاع العقارات والتمويل. 
 
وأشار وليد عباس إلى أن هناك عملا يجرى فى مدينة المنصورة من خلال تطوير طرق المنصورة الحالية بهدف تطوير المنصورة الجديدة على مساحة 7 آلاف فدان تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجار العمل فى المرحلة الثانية تستوعب نحو 350 ألف نسمة تضم أبراجا على الشاطئ ومتاح للمستثمرين المشاركة فيها ومناطق ترفيهية وكورنيش 6.5 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية بنسبة إنجاز 97% .
 
وحول تنمية الصعيد أوضح أن الوزارة عملت على 8 مدن جديدة فى محافظات الصعيد حتى أسوان، بهدف إحداث تنمية جديدة واستيعاب الكثافات السكانية، مستعرضا ما تم فى مدينة أسوان الجديدة الواقعة على نهر النيل بمساحة 22 ألف فدان تستوعب 850 ألف نسمة.
 
أشار إلى "إننا بدأنا فى تنفيذ الممشى السياحى والمنطقة التجارية أولا بهدف جذب المستثمرين للمدينة مع التماشى مع طبيعة المكان بين النيل والآثار، لافتا إلى أنه يجرى العمل فى العديد من المناطق السكنية واللوجستية والسكنية من خلال فكر المدن الذكية وحل المشاكل التى كانت تواجه تلك المدن ولا سيما مشكلة المواصلات، موضحا أن هناك العديد من فرص الاستثمار فى القاهرة والمدن الجديدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسكان: أنشأنا 36 مدينة جديدة خلال 6 سنوات.. ولا ننام من أجل المواطن

الإسكان: هدفنا الوصول لجودة الحياة المطلوبة وسكن لكل المصريين

أسوان على أبواب العالم.. المشروع السياحى يزين نهر النيل في بلاد الذهب.. فيديو وصور

الممشى السياحي بأسوان يرى النور قريبا .. على مساحة 1050 فدانا .. يضم محال ومطاعم ومرسى ومشايات.. ومنطقة "المارينا" في أحضان النيل

خاص| الإسكان: اعتماد القرار الوزارى لــ124 مشروعا عمرانيا على 75 ألف فدان خلال العام الماضي

خاص| طرح 5651 قطعة أرض لكافة مستويات الدخل خلال 2020.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير التموين يصدر قرارا بشأن عبوات الشاي المباعة في الأسواق .. مستند

على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية

عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو

المستكاوي يكتب روشتة فوز الأهلي أمام الدخيل القطري

وائل جمعة: الأهلي لا يعاني من أزمات هجومية وأحذرهم من هذا الأمر

شاهد.. رقص وغناء حنين حسام بعد إخلاء سبيلها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور

نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك

على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية