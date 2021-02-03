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أخبار العالم

أستراليا تضغط على قطر لتسليمها نتائج التحقيق في تعرية 18 سيدة بمطار حمد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:21 م
أستراليا تضغط على
أستراليا تضغط على قطر لتسليمها نتائج التحقيق في تعرية نساء
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سمر صالح
قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن قطر لم تسلمها تقريرا يتضمن نتائج التحقيق في حادثة تعرية 18 امرأة وإخضاعهن لفحص طبي في مطار الدوحة قبل ثلاثة أشهر.


وأضافت الوزارة في بيان لها: "نشعر بخيبة أمل لأن حكومة قطر لم تقدم حتى الآن تقريرا للحكومة الأسترالية بشأن الحادث الذي وقع في مطار حمد الدولي"، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم مع السلطات القطرية للحصول على آخر المستجدات بشأن الحادث، حسب صحيفة "الجارديان".


وأنزلت مسافرات أستراليات من طائرة متوجهة من الدوحة إلى سيدني، وأجبرن على خلع ملابسهن الداخلية وتم إخضاعهن لفحوصات مهبلية لتحديد ما إذا كانت إحداهن أما لرضيع تم العثور عليه في المطار.


واعتذرت الحكومة القطرية للسيدات بعد تداول وسائل الإعلام للحادث، قائلة إن موظفي أمن المطار انتهكوا الإجراءات المعتادة وستتم محاكمة المسئولين، مؤكدا أنها ستجري تحقيقا وستعطي الجانب الأسترالي نتائج التقرير النهائي "في المستقبل القريب جدا".


وقال رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، إن معاملة النساء، ومن بينهن 13 مواطنة أسترالية، كانت "غير مقبولة".


وكتب على "تويتر": "أؤكد لكم أننا سنحاسب المسئولين عن هذه الأفعال، وسنتخذ جميع التدابير لمنع تكرار ذلك".


وقالت عدد من النساء المتضررات لصحيفة "Guardian Australia" إن الخطوط الجوية القطرية أو الحكومة القطرية لم تتصل بهن.
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