السعودية.. حالة واحدة يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها

السعودية سابقا، الشيخ عبد الكريم الخضير، عن حالة واحدة يجوز فيها المرأة طلب الطلاق حال تزوج عليها زوجها. كشف عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيةسابقا، الشيخ عبد الكريم الخضير، عن حالة واحدة يجوز فيها المرأة طلب الطلاق حال تزوج عليها زوجها.





الزوجة تدعو الله ألا يتزوج زوجها من امرأة أخرى، لا سيما إذا كانت شديدة الغيرة. وحسب صحيفة "صدى" السعودية، قال الخضير إنه لا مانع أنتدعو الله ألا يتزوج زوجها من امرأة أخرى، لا سيما إذا كانت شديدة الغيرة.





وأضاف: "إذا تزوج الزوج امرأة ثانية، فلتجرب الأولى نفسها، إذا استطاعت الصبر فعليها أن تحتسب وترضى بما كتبه الله".



