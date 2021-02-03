سيدة تزرع كاميرات لتصوير ابنتها أثناء النوم واكتشفت مفاجأة.. شاهد

نشرت إحدى السيدات مقطع فيديو لها مع طفلتها أثناء تصويرها بعد وضعها في السرير الخاص بها، فقامت الطفلة بالاستيقاظ فور خروج والدتها من الغرفة واستئناف اللعب.











حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إحدى السيدات قامت بتركيب كاميرات مراقبة في غرفة ابنتها الصغيرة وتوصيلها بالهاتف الخاص بها للاطمئنان عليها في حالة عدم وجودها في المنزل.











لاحظت الأم أن الطفلة تدعي أمام والدتها أنها نائمة لحين ترك الغرفة، وحين تشعر أن والدتها غادرت، تستيقظ وتقوم للعب بالدمي الخاصة بها ولكن تلك المرة اكتشفت الأم ما تفعله.











وقعت الأم في هيستيريا من الضحك حينما رأت الحيلة التي تقوم بها طفلتها البالغة من العمر سنة وبعض الشهور، وحينما قامت السيدة بالمناداة على الطفلة باسمها وإدراك الطفلة الصوت، نامت في نفس اللحظة، مما أضحك الأم بشكل أكبر.