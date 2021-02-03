وزير خارجية الأردن: نثمن جهود مصر الكبيرة فى تحقيق المصالحة الفلسطينية

قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إنه يتم دعم كل جهد يستهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية التى ستنعكس إيجابا على قدرة الشعب الفلسطيني فى تحقيق أهدافه المشروعة فى الحرية.





وثمن "الصفدى"، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره وزير خارجية روسيا، الجهود الكبيرة التى قامت بها مصر لتحقيق تلك المصالحة، بالإضافة إلى روسيا لنفس السياق.

وأضاف أنه تمت مناقشة التعاون مع الجانب الروسي لمكافحة وباء كورونا وإمكانية الحصول على اللقاح الروسي من أجل استخدامه فى توفير لقاحات فى البلاد، بالإضافة إلى اللاجئين فى الأردن.

وتابع: "نتطلع إلى إجتماع للجنة المشتركة هذا العام من أجل تحديد مسافات التعاون للاتفاق على آفاق جديدة بين الجانبين الروسي والأردن"، لافتا إلى أنه تم الحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات.