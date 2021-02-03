ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطأ جماعي.. طارق يحيي: من الظلم تحميل إسلام جابر مسئولية هزيمة الزمالك أمام المحلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:19 م
إسلام جابر
إسلام جابر
Advertisements
محمد رشاد
طالب طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، الجماهير البيضاء بعدم تحميل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالفريق مسئولية الهزيمة أمام غزل المحلة امس فى الدوري الممتاز، معتبرا ذلك من الظلم للاعب الذي لم يلعب فى مركزه.

الزمالك تلقى هزيمة مريرة أمام غزل المحلة على ملعب الأخير (2-1) في مباراة الجولة 11 في الدوري المصري الممتاز ليفقد آماله في التتويج بلقب الدوري دون تلقي هزائم بعد أن خاض 9 لقاءات بلا خسارة.

وقال يحيى خلال مداخلة ببرنامج "بي أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت": "لا يجب أن نقسو بقوة أو نمدح بقوة، ولا يجب تحميل إسلام جابر مسؤولية الهزيمة أمام غزل المحلة أمس، اللاعب شارك كبديل ولعب في مركز غير مركزه، هو مشتت ولعب في مراكز كثيرة".


وتابع: "إسلام جابر لعب في مركز الظهير الأيسر ثم لعب وسط مدافع وكان هذا لظروف معينة وانتهت، إذن لا يجب أن نشتت اللاعب حاليا، ولا بد أن نلتمس له عذرا".

وأضاف: "لا بجب أن نضغط على اللاعبين، كما فعلنا مع كريم بامبو ومصطفى فتحي من قبل وتألقا بعدما خرجا من الزمالك، لا بد أن نتقبل اللاعبين ولا نهدمهم".

جدير بالذكر أن الزمالك ما زال في الصدارة برصيد 23 نقطة جمعها من 10 مباريات، مستفيدًا من عدم مشاركة الأهلي في الجولة الحالية أو التالية بسبب خوضه منافسات كأس العالم للأندية، ليضمن الاستمرار في القمة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

سارة الشامي تهنئ والدها بعيد ميلاده

حبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

إطلالة رقيقة من هبة مجدي في أحدث ظهور

شاهد.. رقص وغناء حنين حسام بعد إخلاء سبيلها

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. لماذا قبَّل عبد الحليم حافظ يدها؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور

نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك

على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية