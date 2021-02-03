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رياضة

عام المئوية.. اتحاد الكرة يغير لوجو الجبلاية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:26 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تغيير اللوجو الخاص بالجبلاية.

وقام مسؤولى الجبلاية بتغيير اللوجو الخاص بالاتحاد ووضع شعار عام المؤية لاسيما وأن العام الجارى يشهد مرور ١٠٠ عام على تأسيس اتحاد الكرة.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي :

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.
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