انطلاق تطعيم أطباء المستشفيات الجامعية بـ لقاح كورونا.. التعليم العالي: زيادة أعداد مصابي الفيروس في الحدود الآمنة.. ولا حاجة للتوسع بمناطق عزل جديدة

التعليم العالي:



زيادة أعداد مصابي كورونا في الحدود الآمنة

تطعيم كورونا بالمستشفيات الجامعية اختياري.. وهذا هو موعد تلقي اللقاح









شهدت المستشفيات الجامعية تغيرات عدة على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث اتبعت استراتيجية جديدة كما بدأت تسجيل أسماء الأطقم الطبية التي ستتلقى اللقاح داخل المستشفيات.









وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه جار حاليا تسجيل أسماء الأطباء بمستشفيات العزل الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابي فيروس كورونا المستجد للحصول على تطعيم لقاح كورونا.







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وقال "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إلزاميا على الأطباء، مشيرا إلى أن الأولوية في منحه ستكون للأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحالات المصابة، ومن بعدهم باقي الأطباء في المستشفيات الجامعية.









وأوضح رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن كل مستشفى جامعي بدأ برصد أعداد الراغبين في التطعيم بلقاح كورونا، عبر أجهزة لاب توب تم توفيرها داخل المستشفيات، ومن ثم إخطار وزارة التعليم العالي بالأسماء ومن بعدها سيتم إعطاؤهم اللقاح على الفور.









في ذلك السياق، فقد أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع في المستشفيات الجامعية هادئ ولا قلق فيما يخص تزايد أعداد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ما زالت في الحدود الآمنة وما زالت تتناسب مع السعة الاستعابية لمستشفيات العزل ولا حاجة للتوسع في المستشفيات حتى الآن.









وقال "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن المستشفيات الجامعية تستقبل جميع المواطنين، موضحًا أن هناك استراتيجية جديدة اتبعتها هذه المستشفيات في الموجة الثانية من كورونا.









وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أنه في حال شعور المريض بأي أعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد (ارتفاع درجة الحرارة السعال ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس التهاب الحلق فقدان حاسة التذوق أو الشم يتوجه إلى مبنى العيادة الخارجية في المستشفيات الجامعية أو مبنى الطوارئ في غير الفترة الصباحية، بحيث يتم فرز حالات عدوى الجهاز التنفسي (Respiratory virus evaluation zone)، بينما المترددون على المستشفيات الجامعية وتوجيهم للكشف في العيادات المعتادة أو الكشف في العيادة المخصصة للأمراض التنفسية.









وأوضح أنه يتم تقييم المرضي وإجراء الفحص الطبي، طلب التحاليل الأولية المطلوبة للمريض، تقرير ما إذا كان المريض مشتبها في إصابته بفيروس كورونا أم لا، وفي حالة عدم الاشتباه يتم وصف العلاج وأخذ بياناته وتتم متابعته في المنزل.









وأشار إلى أنه يتم تخصيص منطقة العزل للتعامل مع المرضى الجدد المصابين بفيروس كوفيد 19 والمرضى الذين يعانون من مضاعفات نتيجة للإصابة السابقة بوباء كوفيد 19 التصدي المبدئي لحدوث موجة ثانية (ارتفاع عدد الحالات).









وأضاف عبد الغفار أن منطقة العزل تتكون من 10 أسرة رعاية مركزة (مزودة بجهاز تنفس صناعي) و40 سريرا في غرف منفردة أو مزدوجة، بحيث يراعى أن تكون في طوابق منعزلة أو منطقة منعزلة عن باقي المستشفى أو مستشفى مستقل مراعاة كل الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى أثناء نقل المرضى، خاصة حال إجراء الفحوصات والمعامل أو أي تدخل مثل الجراحة أو تدخل طبي مقرة خارج منطقة العزل بالمنشأة.







