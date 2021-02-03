أخبار التكنولوجيا.. هواوي تصدم مستخدميها HarmonyOS نسخة من أندرويد.. رسالة وهمية على واتسآب تسرق معلوماتك وتضر بمن ترسلها إليه

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
انزعج الملايين من مالكو هواتف آيفون حول العالم خلال العام الماضي، حيث لجأ هؤلاء المستخدمون إلى تفعيل ميزة Face ID، كبديل لحماية أجهزاتهم من ميزة الرقم السري لفتح الهاتف حتي لا تنتشر عدوى الفيروس التاجي، والتي كانت لا تعمل بشكل صحيح مع إرتداء المستخدمين "الكمامة".
أتاحت شركة شاومي Xiaomi، هاتف Mi 10i لأول مرة في 7 يناير المنصرم، وخلال الأسابيع الثلاثة التالية لإطلاقه، باعت منه الشركة الصينية وحدات بقيمة 4 مليارات روبية هندية (أي ما يعادل تقريبا 55 مليون دولار).
أطلقت شركة هواوي Huawei، نظامها التشغيلي HarmonyOS، والذي يعد بديلا جديدا لنظام أندرويد من جوجل، بعد أن تم حظر الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وفقدت الشركة الصينية ترخيص نظام التشغيل الأشهر.
طلب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk والمعروف بأغنى رجل في العالم، من متابعي حسابه على موقع "تويتر" الاشتراك في تطبيق جديد يسمى Clubhouse.
تلقى عدد من المواطنين في الهند رسالة نصية وهمية عبر تطبيق واتسآب WhatsApp، مفادها، أنهم فازوا ببطاقة هدية لقضاء 7 أيام مجانا في سلسلة فنادق وقصور ومنتجعات الهندية تاج Taj Hotels.