أخبار التكنولوجيا.. هواوي تصدم مستخدميها HarmonyOS نسخة من أندرويد.. رسالة وهمية على واتسآب تسرق معلوماتك وتضر بمن ترسلها إليه

انزعج الملايين من مالكوحول العالم خلال العام الماضي، حيث لجأ هؤلاء المستخدمون إلى تفعيل ميزة Face ID، كبديل لحماية أجهزاتهم من ميزة الرقم السري لفتح الهاتف حتي لا تنتشر عدوى الفيروس التاجي، والتي كانت لا تعمل بشكل صحيح مع إرتداء المستخدمين "الكمامة".