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أخبار العالم

طوفان الموتى يضرب بريطانيا.. ضحايا وباء كورونا لا مكان لهم في المقابر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:28 م
طوفان الموتى يضرب
طوفان الموتى يضرب بريطانيا
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قسم الخارجي
في تكرارٍ لما سبق وإن حدث قبل أشهر قليلة في بريطانيا من حدوث أزمة في دفن موتى مرض كوفيد-19، تضرب أزمة مقابر جديدة البلاد، مع تزايد أعداد المصابين والوفيات يوميًا، وفقًا لماذكرته صحف بريطانية.

قالت صحيفة ميرور البريطانية، إن حالة من الفوضى صارت تكتنف عمليات دفن موتى كورونا، من عمليات إحراق للجثث وحتى عمليات الدفن.

وذكرت الصحيفة أن جثث ضحايا الوباء صارت مكدسة في الثلاجات لمدد تصل في بعض الأحيان لـ5 أسابيع، بعد نفاد القبور المجهزة للدفن.

وفقدت بريطانيا خلال شهر واحد فقط 30 ألف شخص بسبب  الوباء المرعب، هذا إضافة إلى الوفيات العادية سواء بامراض مختلفة أو سكتات قلبية أو دماغية أو نتيجة حوادث مختلفة.

وقال ديفيد بارينجتون، المسئول عن  عمليات الدفن في ليفربول: "إن  أعداد الضحايا في زيادة قياسية، ما يعني أن عدد ساعات العمل والعاملين لا يكفون أمام طوفان الموتى". 

وذكر بارينجتون، أن الفترة الماضية شهدت حالة وفاة لشباب كثر أصيبوا بالفيروس، وهو ما مثل حمل إضافي عليهم، مشيرًا إلى إن الأمر صار قاسيًا، حيث تضطر بعض العائلات إلى أن تدفن  أكثر من فرد من أفراد الأسرة في أوقاتٍ متقاربة، حيث يكون أحد الأفراد مصابا بالفيروس ويقوم بنقل العدوى لغيره من الأسرة، فيموت هو أو هي، ثم يموت بعدهم الفرد الذي سبق وإن نقلوا له العدوى.

ووصلت أعداد الإصابات الوبائية بكورونا في بريطانيا خلال الساعات الماضية، إلى  نحو 17 ألف إصابة  و1449 حالة وفاة.

وتسعى بريطانيا إلى وقف تفشي الوباء من خلال التشديد على الإجراءات الاحترازية والتطعيمات التي وصلت إلى نحو 10  ملايين شخص تلقوا حقنتهم الأولى من أحد أمصال كورونا، والذي غالبًا ما يكون لقاح فايزر بيونتيك.
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