على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية





ونشرت نادين نسيب نجيم عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا للهدية، وأعربت عن سعادتها بشكل كبير.





تشارك نادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل "النقيب سما" والذي كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني العام الماضي إلا أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى توقف تصوير المسلسل وتأجيله للعام الحالي.



