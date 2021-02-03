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رياضة

المدير الرياضى لنادى لاڤيينا: رغم المفاجأة والغيابات جاهزون لمواجهة الكأس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:58 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
أعرب وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا عن اندهاشه من قرار اتحاد الكرة المفاجئ بالأمس بخوض لقاء دور ال64 كأس مصر أمام فريق ملوى على ملعب الأخير يوم الجمعة القادمة مع تأجيل لقاء الدورى الذى كان محدد له  الجمعة إلى الثلاثاء.


وأضاف حبيب، كان من الأفضل استمرار جدول الدورى كما هو ولعب لقاء الكأس الثلاثاء ولكن فى كل الحالات نحن مستعدون للقاء وعيننا على دور ال32 حتى نسطر تاريخا جديدا بصعود أول فريق من القسم الرابع فى تاريخ كأس مصر لهذا الدور، ولدينا من الإمكانات البدنية والمهارية والفنية للاعبين والجهاز الفني ما يؤهلنا لاستكمال المسيرة رغم أن المنافس ملوى فريق جيد للغاية ومتصدر جدول ترتيب مجموعته بالقسم الثالث ونحترمه وتابعنا اللقاء الأخير لهم امس أمام القوصية والذى فاز فيه ملوى بضربات الترجيح.
 
ويغيب عن لقاء الكأس 4 لاعبين من  فريق لاڤيينا ما بين الإصابة والإيقاف للإصابة يغيب محمد كيتو هداف الفريق بالدورى والكاس وحسام عبد الباقى وعباس صابر و إيقاف كابتن الفريق طارق فضل لحصوله على ثلاثة إنذارات.
 
من ناحية أخرى يخوض لاعبو لاڤيينا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ك عصام عيد آخر تدريباته على استاد الأسيوطى الثانية ظهر غد الخميس قبل أن يتوجه الفريق بعدها إلى محافظة المنيا للمبيت هناك فى فندق يبتعد عن ملعب اللقاء ب45 كيلو.
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