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منوعات

حرم من لقائها لحالتها الخطرة.. شاب يسجل أغاني لوالدته المصابة بـ كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:42 م
صدى البلد
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نهى حمدي
عندما صعدت "كيلي مكاو" إلى سيارة إسعاف، لم يتخيل زوجها "ستيفن" إطلاقًا أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سينهي حياتها، لتترك وفاتها فجوة في قلب الزوج والابن الذي ألف أغاني لها خلال فترة علاجها التي لم تعد منها.


لكن السيدة البالغة من العمر 48 عامًا توفيت الأسبوع الماضي، بعد شهر من دخولها المستشفى، يتذكر ستيفن: "خرجت كيلي إلى سيارة الإسعاف، ربما حوالي الساعة 11 مساءً، كانت كلماتها تخرج من الباب أنا أحبك".


وعلى مدار الشهر كان الابن والزوج غير قادرين على زيارة والدته في المستشفى، فاتجه ابن "كيلي" والذي يدعى "دين" 24 عامًا، التسجيل لأغاني ونشرها على الإنترنت، وطلب من طاقم التمريض تشغيل تلك الأغاني لها.


فيما قال "دين": "كانت أمي في وحدة العناية المركزة، ولم نتمكن من إجراء مكالمات هاتفية معها لأنها كانت مخدرة لكننا تأكدنا من أنها تستطيع سماعنا، ولكني أردت فقط أن تسمع أمي صوتي".


كانت "كيلي" مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي ولكن لم يكن لديه ظروف صحية أساسية أخرى، ولكن أخبر الأطباء أسرتها أن كوفيد -19 "دمر جسدها"، استمرت الأسرة في الأمل في أن تتعافى ولم تصدق مدى سرعة تدهور صحتها في النهاية.


وأوضح ستيفن: "لقد انتقلت من مجرد الحصول على أكسجين الأنف القياسي إلى قناع الوجه الكامل في غضون 24 ساعة و48 ساعة بعد ذلك، وتم إرسالها إلى العناية المركزة".


في اللحظات الأخيرة من حياتها، تم إحضار عائلة كيلي إلى الغرفة المجاورة، وتم إجراء مكالمة فيديو أخيرة لتوديعها.

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