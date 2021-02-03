لأول مرة.. جراحة ميكروسكوبية دقيقة لزراعة إصبع سبابة تعرضت لبتر كامل

قال الدكتور أحمد فتحى صادق رئيس فريق الجراحين وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، إنه يشهد الطب حاليا طفرة نوعية من الانواع الجراحية التى تتم إجراءها على مستوي جراحة العظام، وخاصة الجراحة الميكروسكوبية على مستوى الجامعات المصرية، منوها إلى أن جامعة المنيا أصبحت تمتلك وحدة جراحات يد تسير كتفا بكتف جانب جميع الجراحات الاخرى.

وأضاف "عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحات اليد"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم سى مصر 2"، أن لأول مرة بالمستشفيات الجامعية من إعادة زرع لأصبع السبابة الأيمن لمريض فى الثلاثين من عمره بعد تعرضه لبتر كامل فى مفرمة، موضحا أن تلك العملية الجراحية استخدم فيها الميكروسكوب الجراحى، بعد تجهيز الأصبع المبتور واليد، واستخراج الشرايين والأعصاب والأوردة لإجراء التوصيل الدموى للشرايين والأوتار وتثبيت الكسور، وإصلاح الجلد، إذ استغرقت العملية 3 ساعات متصلة لعودة الاصبع للحياة بالجسم، وتوصيله بالدورة الدموية للمريض بالصورة السليمة، وعدم التأثر الوظيفى له، وذلك بطريقة تقنية دقيقة.

وأشار "أحمد فتحي"، إلى أنه تشهد جامعة المنيا العديد من التحديات لاصابات البتر ومنها: طبيعة الاصابة ذاتها، مضيفا أن يوجد فرق بين البتر الكامل نتيجة آلة حادة أو إصابة بتر نتيجة نزع، موضحا أن إصابة النزع ينتج عنها تهتك فى الانسجة فتكون حالة التوصيل للجزء المبتور أكثر صعوبة، ولكن البتر نتيجة جسم حاد فيكون هنا التوصيل أكثر سهولة.

وأوضح، أن من ضمن تحديات إصابات البتر هو الحفاظ على الجزء المبتور ذاته، فتحدث أحيانا عدم قدرة المريض على الحفاظ على الجزء المبتور الخاص به بطريقة سليمة.

وأكد أن طريقة الحفظ السليمة قد تكون عن طريقة وضع محلول ملح متعادل داخل كيس بلاستيك ومن ثم يتم وضعه بالقرب من طبق ثلج، بشرط أن لم يتم وضع الجزء المبتور بالقرب من الثلج مباشرة.