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ثقافة

نيويورك تايمز تروج للتاريخ بحملة ماذا تعرف عن مصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تحت عنوان "ماذا تعرف عن مصر" أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اختبارات معروضة بطريقة مشوقة لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي ومدنها الجميلة وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وثقافة وعادات وتقاليد شعبها البشوش.


 وتصحب هذه الاختبارات الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر عن طريق طرح عدد من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية، بالإضافة إلى أماكن الترفيه بها.


من جانبه، قال ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن إطلاق صحيفة "نيويورك تايمز" لهذا الاختبار عبر موقعها الإلكتروني يعد دعاية لمصر، كما أنه سيساهم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية من خلال خلق الشغف لدي الأطفال والكبار لزيارة هذه الأماكن والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعلى شعب مصر.
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