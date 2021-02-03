نيويورك تايمز تروج للتاريخ بحملة ماذا تعرف عن مصر

تحت عنوان "ماذا تعرف عن مصر" أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اختبارات معروضة بطريقة مشوقة لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي ومدنها الجميلة وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وثقافة وعادات وتقاليد شعبها البشوش.









وتصحب هذه الاختبارات الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر عن طريق طرح عدد من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية، بالإضافة إلى أماكن الترفيه بها.







